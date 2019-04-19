Банк России рассказал, что делать обманутым вкладчикам «Капитал Инвест»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Банке России подчеркивают: возврат денег, вложенных в КПК, не гарантирован государством, на них не распространяются госгарантии системы страхования вкладов.

Сотни туляков, большая часть из которых пенсионеры, лишились своих сбережений, вложив их в КПК «Капитал Инвест». Организация четыре года работала без сбоя и обещала, что все «сбережения застрахованы». Были, пока у страховой компании «Якорь» не была отозвана лицензия. Вскоре после этого руководитель четырех подразделений «Капитал Инвест» исчез вместе с деньгами со счетом финансовой организации.

Подробнее об этом Myslo.ru писал здесь.

В Липецке, Рязани, Воронеже, Туле и ряде других регионов были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», в одних в отношении гендиректора фирмы Романа Казакова, в других – по факту обращения обманутых вкладчиков. Казаков объявлен в розыск и липецким судом заочно арестован. Но на данный момент его местонахождение не установлено. На имущество КПК и остатки средств на счетах наложен арест.

Самое печальное в этом всем то, что порядок возврата денег для вкладчиков КПК намного сложнее, чем если бы вклад был открыт в банке. В случае с КПК нет никаких гарантий, что все пайщики получат свои деньги обратно. Тем не менее, попытаться стоит.

В Тульском отделении Банка России рассказали Myslo.ru, что делать пайщикам КПК «Капитал Инвест»:

Порядок действий пайщиков будет зависеть от того, пайщиками какого кооператива они являются, поскольку в нескольких регионах России был зарегистрирован ряд кредитно-потребительских кооперативов со схожими, а зачастую даже одинаковыми наименованиями и использующими в названии слова «Капитал Инвест», отличить кооперативы друг от друга возможно лишь по ИНН и ОГРН.

В отношении КПК «Капитал Инвест» (ОГРН 1144824000188, ИНН 4824063101, адрес: 398059, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, стр. 63) введена процедура наблюдения – так решил Арбитражный суд Липецкой области. Сообщение об этом опубликовано в газете «Коммерсантъ» 6 апреля 2019 года. По закону для участия в деле о банкротстве финансовой организации кредиторы вправе заявить свои требования к ней в течение 30 календарных дней с даты этого объявления.

Кредиторы вправе заявить свои требования к КПК «Капитал Инвест» в срок до 6 мая 2019 года включительно.

Если вы заключали договор с этим КПК «Капитал Инвест», то следует проверить реквизиты сторон (данная информация указана в последнем разделе договора).

Если ОГРН, ИНН и юридический адрес совпадают с вышеуказанными, то вам нужно написать три одинаковых заявления о включении в реестр требований кредиторов и сделать по три экземпляра копий следующих документов: договор; квитанции об оплате или иные документы, подтверждающий перечисление денежных средств по договору.

При наличии следует также сделать копии дополнительного соглашения, решения суда, книжки пайщика, свидетельства о наследстве с указанием на договор, сумму и должника КПК «Капитал Инвест». В заявлении укажите ваши контактные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона. Также следует указать реквизиты для перечисления денежных средств.

Важно не забыть: все копии документов должны быть сделаны с одной стороны листа, не следует резать бумагу или скреплять листы степлером. Их можно соединить простой канцелярской скрепкой.

Два полных пакета таких документов (заявление и все копии) нужно направить Почтой России заказным письмом с уведомлением о вручении по следующим адресам:

1. 125480, г. Москва, а/я 77, арбитражный управляющий Засядько Роман Васильевич;

2. 398059, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, стр. 63, КПК «Капитал Инвест».

Работники Почты России выдадут вам квитанции, подтверждающие направление этих заказных писем с уведомлением. Вам нужно сделать копии этих квитанций и вложить их в третий пакет. Его вы направите также заказным письмом с уведомлением в Арбитражный суд Липецкой области по адресу: 398019, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 7. В этот третий пакет кроме копий почтовых квитанций должны входить также заявление и копии документов, которые вы направляли двум предыдущим адресам.

Требования будут считаться заявленными в срок, если они были отправлены Почтой России до 6 мая 2019 года включительно. Дата поступления к временному управляющему, в Арбитражный суд и в КПК «Капитал Инвест» не имеет значения.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 20 августа 2019 года в помещении суда по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 7.

Если речь идет о других КПК, то пайщикам необходимо обратиться в суд по месту нахождения кооператива с иском о взыскании денежных средств по договору передачи личных сбережений, если срок возврата этих личных сбережений уже наступил.

Если срок возврата личных сбережений, указанный в договоре с кооперативом, еще не наступил, необходимо направить в адрес КПК уведомление о досрочном расторжении данного договора и возврате денежных средств, и только потом обращаться в суд с иском о взыскании денежных средств.

Кроме того, пайщикам целесообразно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможных признаках мошенничества и признании пайщика потерпевшим по уголовному делу. Это необходимо для получения возможности подачи гражданского иска в уголовном деле непосредственно к лицам, виновным в мошенничестве и причинившим пайщикам ущерб.

В каких случаях, если КПК закрывается, пайщики могут рассчитывать на компенсацию?

К деятельности КПК применяются общие для всех юридических лиц правила прекращения деятельности и ликвидации юридических лиц. КПК может быть ликвидирован по решению пайщиков либо по решению суда. Компенсации пайщикам возможны от самого кооператива и за счет средств кооператива, если таковые имеются, за исключением случая, когда выплаты производит страховая компания (либо общество взаимного страхования), при наличии соответствующего договора (но это в идеале. – Прим. ред.).

В договорах пайщиков указано, что средства застрахованы в страховой компании «Якорь». Это действующая организация? С помощью нее можно каким-то образом получить компенсацию пайщикам?

2 ноября 2018 года отозваны лицензии на все виды страхования у Страховой акционерной компании «Якорь», страховавшей ответственность кооператива перед пайщиками. 17 декабря 2018 года досрочно прекращены все обязательства по договорам, заключенным данной страховой компанией, в связи с чем подача в настоящее время требований о выплатах по страховым полисам невозможна.

Как уберечься от подобных случаев и на что обращать внимание при вкладывании средств в подобные КПК финансовые организации?

Пайщик участвует в финансовых взаимоотношениях с КПК на свой страх и риск. Возврат денег, переданных в КПК по договорам передачи личных сбережений, не гарантирован государством, на них не распространяются государственные гарантии системы страхования вкладов.

Безусловно, не следует передавать свои деньги юридическим лицам, нарушающим закон – не имеющим статус КПК, либо КПК не вступившим в саморегулируемые организации, но даже при выполнении со стороны КПК всех формальных требований, предусмотренных действующим законодательством, это не является гарантией возврата переданных кооперативу личных сбережений, например, при возникновении финансовых проблем у кооператива, например, в связи с невозвратом займов, выданных уже самим кооперативом, или при совершении мошеннических действий руководством кооператива. В этом случае пайщики могут рассчитывать лишь на то, что в рамках судебных процессов будет найдено имущество кооператива, на которое может быть в установленном порядке обращено взыскание.

Уберечься от подобных случаев возможно, только постоянно получая полную и достоверную информацию о финансовом состоянии кооператива.

Каждый КПК обязан состоять в саморегулируемой организации (СРО). Уточните, в какой СРО он состоит, и проверьте эту информацию. Реестры организаций со списком участников опубликованы на сайте Банка России.

Юридическая форма организации должна быть «Кредитный потребительский кооператив» (КПК) или «Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив» (СКПК). Все остальные формы – ООО, ОАО, ЗАО, ИП – неправомочны. Если увидите название типа ООО «Кредитный потребительский кооператив», знайте: перед вами мошенники.

Проценты по вложениям не должны превышать ключевую ставку Банка России больше чем в 1,8 раза. Гарантировать доходность КПК не могут, это запрещено законом.

Если считаете, что организация ведет незаконную работу, обращайтесь в Банк России по тел. 8-800-300-30-00 или через интернет-приемную на сайте cbr.ru.