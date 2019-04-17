Туляки потеряли миллионы рублей на вкладах в «Капитал Инвест»

Татьяна Максимова, узнав о закрытии отделений «Капитал Инвеста» в Туле, сразу же обратилась в суд. Он обязал КПК вернуть ей 1,6 млн рублей.Фото Дмитрия Дзюбина.

Офисы кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест» в Туле закрылись еще в декабре 2018 года, оставив пайщикам вместо сбережений лишь договоры.

Одной из потерпевших стала 71-летняя Татьяна Максимова. Она в 2018 году перевезла к себе в Тулу свою 91-летнюю маму, которая жила в Ефремове в собственной квартире. После переезда жилье в районном центре было продано, а вырученные 1,5 млн рублей Татьяна решила положить на счет. КПК «Капитал Инвест Тула» предлагал хороший процент вкладчикам, а рекламные буклеты и ролики заманивали гарантиями, что сбережения застрахованы. Да и сама организация в Туле работала не первый год.

Женщина поверила обещаниям и в феврале 2018 года открыла счет в кредитном потребительском кооперативе «Капитал Инвест». Снять деньги и проценты по ним должна была через год. При заключении договора она не заметила, что в рекламном буклете и в договоре указаны разные страховые компании и что не прописаны варианты наступления страховых случаев.

Если сравнивать договоры, которые выдают обычно банки, то информации в договоре с «Капитал Инвестом» было крайне мало.

В декабре среди пайщиков появились слухи о том, что кооператив вот-вот закроется. Татьяна связалась с менеджером кооператива, но он заверил ее, что все хорошо.

Татьяна Максимова - Через пару дней пошла в офис, но он уже был закрыт. Юрист посоветовал обратиться в прокуратуру. Пришли, а там еще таких же, как я, шесть человек, тоже заявления пишут. После обратилась в суд, и 14 февраля он обязал «Капитал Инвест Тула» выплатить мне 1,6 млн рублей. Приставы возбудили исполнительное производство, но денег до сих пор нет.



В аналогичной ситуации оказался и Михаил Коняхин. После выхода на пенсию ему удалось скопить 600 тысяч рублей, их-то он и решил приумножить с помощью КПК «Капитал Инвест Тула». Первый свой счет он открыл в КПК в 2017 году под 15,5% годовых. В назначенный срок снял деньги и проценты. Через пару месяцев решил попытать счастья вновь.

Михаил Коняхин - Пошел в обычный банк, но там менеджеры не очень любезные, да и процент невысокий. И я тогда решил вернуться в «Капитал Инвест». Те же самые 600 тысяч рублей положил в октябре 2018 года на полгода под 12%, а в декабре мне позвонил знакомый, он тоже был пайщиком этого КПК, и сказал, что не может получить деньги, — кооператив закрылся.



О том, что «Капитал Инвест» катится в пропасть, стало известно 13 декабря, когда четыре филиала кооператива в Туле, Ярославле, Краснодаре и Рязани были исключены из СРО «Содействие». Членство в ней давало право привлекать средства пайщиков. Причина — «общая неблаговидная (а возможно, и преступная) практика» руководства кооператива.

СРО и ранее видела «признаки строительства финансовой пирамиды», но когда пайщики узнали об этом, было уже поздно.

Связаться со страховой компанией «Якорь», указанной в договоре, ни Татьяне, ни Михаилу не удалось — телефоны не отвечали. Позже выяснилось: еще 2 ноября у «Якоря» отозваны лицензии на все виды страхования.

А 17 декабря были досрочно прекращены все обязательства по договорам, заключенным «Якорем», в связи с чем подача требований о выплатах по страховым полисам стала невозможна.

Михаил таким поворотом очень расстроен, но обращаться в правоохранительные органы не стал — не верит, что кто-то вернет ему украденные сбережения. Большинство же пайщиков все же написали заявления в полицию и обратились в суд.



Михаил Коняхин отдал мошенникам 600 000 рублей. Вместо денег теперь — сертификат пайщика.

Именно заявления от обманутых вкладчиков и стали поводом для возбуждения 26 декабря 2018 года уголовного дела по факту многомиллионного мошенничества «в отношении лиц, действующих от имени КПК «Капитал Инвест». Расследование ведет СУ УМВД России по Туле.

Тула — не единственный город, где работала финансовая пирамида «Капитал Инвест». Аналогичная ситуация с этой компанией произошла еще в 12 регионах России.

В Рязани известно о 140 потерпевших, сумма ущерба более 50 млн рублей, в Воронеже — более 60 человек и более 25 млн рублей ущерба, в Липецке — около 1000 обманутых вкладчиков, отдавших мошенникам порядка 50 млн рублей.

В каждом городе возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», главным его фигурантом является гендиректор Роман Казаков. В Липецке суд заочно уже арестовал его. Также наложен арест на имущество и счета КПК.

В Туле дело расследуется «в отношении неустановленных лиц», потому что в оружейной столице находились два офиса фирмы, зарегистрированной в Липецке. В связи с этим Казаков непосредственно в Туле не вел деятельности. После завершения следственных действий тульские эпизоды будут направлены в Липецк для соединения с основным уголовным делом.

Если говорить в целом, к деятельности любых КПК применяются общие для всех юридических лиц правила прекращения деятельности и ликвидации юридических лиц. КПК может быть ликвидирован по решению пайщиков либо по решению суда. Компенсации пайщикам возможны от самого кооператива и за счет средств кооператива, если таковые имеются, за исключением случаев, когда выплаты производит страховая компания (либо общество взаимного страхования), при наличии соответствующего договора.