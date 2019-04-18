Фото очевидца
На улице Кирова в Туле на проезжей части открыт люк
По словам автомобилистов, объезжать дыру им приходится уже второй день подряд.
Туляки жалуются на открытый канализационный люк на улице Кирова, рядом с пересечением с улицей Глинки, в сторону центра города. «Ловушка» для автомобилистов находится в правой крайней полосе и затрудняет поворот.
Напомним, в начале апреля аналогичные жалобы поступали от жителей улиц Майской и Металлургов. После публикации Myslo сотрудники «Тулагорводоканала» устранили проблему на следующий же день.
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