На улице Кирова в Туле на проезжей части открыт люк

Фото очевидца

По словам автомобилистов, объезжать дыру им приходится уже второй день подряд.

Туляки жалуются на открытый канализационный люк на улице Кирова, рядом с пересечением с улицей Глинки, в сторону центра города. «Ловушка» для автомобилистов находится в правой крайней полосе и затрудняет поворот.

Напомним, в начале апреля аналогичные жалобы поступали от жителей улиц Майской и Металлургов. После публикации Myslo сотрудники «Тулагорводоканала» устранили проблему на следующий же день.