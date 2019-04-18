Погода в Туле 19 апреля: облачно, сухо, до +13 градусов

Синоптики прогнозируют умеренный северо-восточный ветер и давление в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность.

Без осадков, ветер северо-восточный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -2 до +3, днём – от 8 до 13 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы – 750-755 мм рт. ст.