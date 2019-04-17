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Расселение частично обрушившегося дома под Богородицком взял на контроль Алексей Дюмин

Расселение частично обрушившегося дома под Богородицком взял на контроль Алексей Дюмин

Эксперты определили, что здание непригодно для дальнейшей эксплуатации и не подлежит восстановлению.

По поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Александр Сорокин проконтролировал ситуацию с расселением жителей дома в Богородицке, где обрушилась стена. Люди проживали только в двух квартирах жилого дома. Никто не пострадал.

Для оценки состояния дома в Богородицк выехали представители министерства строительства и ЖКХ Тульской области, а также Госжилинспекции. Дальнейшая эксплуатация и восстановление строения нецелесообразно, дом отключен от коммуникаций и находится под охраной, чтобы не допустить проникновения посторонних. Жителям двух квартир предложили жилье из маневренного жилого фонда, однако они решили остановиться на время у родственников.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину в кратчайшие сроки решить вопрос предоставления жилья семьям, проживающим в этом доме.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 23:15 +2
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Люди
Алексей ДюминАлександр Сорокин
Место
Тульская областьБогородицк

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