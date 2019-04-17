Жителей рухнувшего дома в Богородицке переселят в съемные квартиры

Фото из архива MySlo

Частично обрушившийся дом в пос. Южный Богородицкого района, осмотрели сотрудники МСЧ и представители местной администрации.

В связи с тем, что здание представляет опасность для жизни и здоровья людей, решено арендовать для жителей квартиры и переселить их до тех пор, пока вопрос с благоустроенным муниципальных жильем не будет решен.

Также им окажут помощь в перевозке вещей. На данный момент дом отключен от коммуникаций. Напомним, ранее жителям предлагали переселиться в общежитие в Богородицке, но те отказались из-за плохих условий.