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Жителей рухнувшего дома в Богородицке переселят в съемные квартиры
Фото из архива MySlo

Жителей рухнувшего дома в Богородицке переселят в съемные квартиры

Об этом жители аварийного барака сообщили Myslo.

Частично обрушившийся дом в пос. Южный Богородицкого района, осмотрели сотрудники МСЧ и представители местной администрации.

В связи с тем, что здание представляет опасность для жизни и здоровья людей, решено арендовать для жителей квартиры и переселить их до тех пор, пока вопрос с благоустроенным муниципальных жильем не будет решен.

Также им окажут помощь в перевозке вещей. На данный момент дом отключен от коммуникаций. Напомним, ранее жителям предлагали переселиться в общежитие в Богородицке, но те отказались из-за плохих условий.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:30 +3
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Место
Тульская областьБогородицк

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