Собираемся на майские за город: что взять с собой для хорошего отдыха

Tele 2 составил список того, о чем обязательно надо позаботиться, чтобы отдых оставил только хорошие воспоминания.

Близятся одни из самых ожидаемых «каникул» — майские праздники. И любовь туляков к ним неудивительна, ведь именно в эти длинные выходные большинство из нас открывает сезон загородного отдыха, шашлыков и спортивных игр на свежем воздухе.

Чтобы отдых оставил только хорошие воспоминания необходимо позаботиться о нескольких вещах:

Аптечка. Проверьте, чтобы в ней присутствовал необходимый минимум: пластырь, антисептик, мази от ушибов и растяжений, средства от головной боли, отравлений и аллергии, жаропонижающие и т. д. Если в семье есть люди с хроническими заболеваниями, то обязательно надо взять лекарства и для них. Также не забудьте градусник, тонометр и ножницы. Средства от комаров и от загара. Да-да! Весной очень яркое солнце, а значит можно получить ожоги. Лучше защитить кожу средством с spf 30−50. После долгой зимы большинство из нас могут забыть о таком неприятном явлении, как комары, которые могут испортить вечер. Мангал, шампуры, уголь и мясо. «Какой Новый год без телевизора?» — восклицал герой знаменитого мультфильма почтальон Печкин. Так же и майские праздники для нашего человека не разделимы с мангалом, разговорами у костра и обедом на свежем воздухе. Мячи, наборы для бадминтона, шахматы и пледы. Сразу после обеда наступает время, когда детям хочется побегать, а взрослым наоборот — посидеть спокойно. Для того, чтобы у всех поколений планы реализовались успешно, очень пригодятся атрибуты для спортивных игр и тихого времяпровождения. Быстрый мобильный интернет. Это самый незаменимый помощник! Ведь если вы все-таки забудете аптечку или средства от комаров, то в Сети можно посмотреть народные советы для разных случаев. А если забудете провизию — при помощи смартфона проложите маршрут до ближайшего магазина или сможете заказать онлайн доставку продуктов. Что и говорить про игры и развлечения — в интернете легко найти идеи для развлечений на свежем воздухе.

Поэтому самое главное: перед поездкой обязательно проверьте, есть ли покрытие 4G/3G на вашей даче или в деревне. Впрочем, оператор Tele2 развернул сеть высокоскоростного мобильного интернета практически во всех населенных пунктах Тульской области. А в преддверии дачного сезона реализует масштабный проект по улучшению покрытия сети. Так, совсем недавно компания увеличила скорость интернета Алексине, Узловой и поселке Теплое, а также запустила сеть в стандартах 4G/3G/2G в ряде сел в Богородицком, Заокском, Новомосковском и Ясногорском районах.

Рекомендуем сохранить себе наш список. А связь Tele2 поможет получить наилучшие впечатления от поездки.