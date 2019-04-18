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Житель Тулы воровал ливневые решетки

Житель Тулы воровал ливневые решетки

Подозреваемого поймали полицейские.

В Туле задержан подозреваемый в кражах. По предварительным данным, поблизости от бывшего строительного супермаркета на окраине города злоумышленник похищал ливневые решетки.

– Предположительно, кражи мужчина совершал с целью дальнейшего сбыта. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность вероятного злоумышленника, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Во время дальнейшей проверки эта версия подтвердилась. 23-летний ранее судимый представитель цыганского этноса признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:50 +3
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