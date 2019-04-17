Весной в Туле расцветут 157 тысяч тюльпанов

Фото из архива Myslo.

В этом году озеленение города проводится по двум направлениям – цветочному и древесно-кустарниковому.

На улицах Тулы расцветут 157 тысяч тюльпанов. Эти цветы всегда ассоциируются с Днем Победы, поэтому их высаживали так, чтобы в мае они украшали места и объекты, связанные с этим великим праздником.

Расцветут тюльпаны также в скверах «Славянский», Льва Толстого, 25-летия газеты «АиФ», «Тульское чаепитие», в сквере имени Пушкина в Пролетарском округе, возле памятника Демидову, на пересечении пр. Ленина и улиц Станиславского, Болдина, Мира, на улицах Тургеневской и Пролетарской.

Кроме того, в Туле уже начинают цвести крокусы. Их посадили на Казанской набережной, в скверах Глеба Успенского, на набережной Упы (со стороны Пролетарского моста), на Крестовоздвиженской площади, пл. Победы.