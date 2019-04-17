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Весной в Туле расцветут 157 тысяч тюльпанов
Фото из архива Myslo.

Весной в Туле расцветут 157 тысяч тюльпанов

В этом году озеленение города проводится по двум направлениям – цветочному и древесно-кустарниковому.

На улицах Тулы расцветут 157 тысяч тюльпанов. Эти цветы всегда ассоциируются с Днем Победы, поэтому их высаживали так, чтобы в мае они украшали места и объекты, связанные с этим великим праздником.
 
Расцветут тюльпаны также в скверах «Славянский», Льва Толстого, 25-летия газеты «АиФ», «Тульское чаепитие», в сквере имени Пушкина в Пролетарском округе, возле памятника Демидову, на пересечении пр. Ленина и улиц Станиславского, Болдина, Мира, на улицах Тургеневской и Пролетарской.
 
 
Кроме того, в Туле уже начинают цвести крокусы. Их посадили на Казанской набережной, в скверах Глеба Успенского, на набережной Упы (со стороны Пролетарского моста), на Крестовоздвиженской площади, пл. Победы.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:05 +1
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