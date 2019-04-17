В Туле светофор на Зеленстрое подключили к автономному источнику питания

Бесперебойное питание обеспечивается за счет подключения светофора к бензиновому генератору.

Сегодня, 17 апреля, с 9.00 светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова подключили к автономному источнику питания. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Светофорный объект работает в штатном режиме. Мониторинг и контроль за работой бесперебойного питания осуществляют представители специализированной подрядной организации и службы МУ «ЦГЗСР города Тулы».

Напомним, ранее появилась информация, что во исполнении поручения губернатора Тульской области были разработаны мероприятия по обеспечению непрерывной подачи энергоресурса на светофорные объекты в период плановых отключений АО «ТГЭС».