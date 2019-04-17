В богородицком парке нашли огромную змею

Фото Владислава Рябова.

В Богородицке в парке местные жители обнаружили огромную змею. Фотография пресмыкающегося была опубликована в соцсетях.

Как рассказала Myslo сотрудница Тульского экзотариума Евгения Дегтярева, на фото — обыкновенный уж, один из двух видов неядовитых змей, которые водятся в нашем регионе. По словам специалиста, в этот период времени они выходят из спячки и греются на солнышке. К тому же сейчас у змей начался брачный период — они ищут себе пару.

Специалисты предупреждают: если вы увидели змею в дикой природе, лучше не трогайте ее, пусть она дальше ползет по своим делам.

Кроме того, в Тульской области водятся и гадюки, в основном в Заокском и Веневском районах. Эти змеи нередко впадают в спячку в хозпристройках. Поэтому будьте внимательны: если увидите клубок гадюк у себя в сарае, просто оставьте их. Через некоторое время они расползутся сами.