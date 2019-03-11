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Как будут озеленять Тулу в 2019 году

Как будут озеленять Тулу в 2019 году

В городе посадят 1000 деревьев, посеют разнотравные газоны и восстановят живые изгороди.

Вопрос озеленения города-героя обсудили на совещании у главы администрации Тулы Евгения Авилова. Подробности подготовки к весеннему сезону рассказала Ольга Гресько, референт отдела благоустройства.

В городе расцветут 150 тысяч тюльпанов

По словам Ольги Гресько, в 2019 году озеленение Тулы будет проводиться по двум направлениям – цветочному и древесно-кустарниковому.

– Согласно контракту с ООО «Дизайн стиль» в Туле будут посажены 7210 многолетних и 132128 однолетних цветов. Однолетники – это петунии, тагетис (они же бархатцы), цинерарии, бегонии, кохии, колеус. Из многолетних мы остановились на пионах, хостах и гайлардиях. А в мае уже зацветут ранние луковичные – 150 тысяч тюльпанов и 25 тысяч крокусов, которые были посажены осенью прошлого года, – пояснила Ольга Гресько.

Тюльпаны всегда ассоциируются с Днём Победы, поэтому их высаживали так, чтобы в мае они украшали места и объекты, связанные с этим великим праздником. Расцветут тюльпаны также в скверах «Славянский», Льва Толстого, 25-летия газеты «АиФ», «Тульское чаепитие», в сквере имени Пушкина в Пролетарском округе, возле памятника Демидову, пересечения пр. Ленина и улиц Станиславского, Болдина, Мира, на улицах Тургеневской и Пролетарской.

А крокусы, самые ранние цветы, совсем скоро украсят набережную Упы в Пролетарском округе, Казанскую набережную, ул. Советскую в исторической части Тулы, сквер Глеба Успенского, Тульское чаепитие и 25-летия газеты АиФ, территорию возле памятника Никите Демидову.

До 30 апреля в Туле будут установлены 100 вазонов со сменными цветочными композициями. Весной в них будут цвести тюльпаны и нарциссы, а в летний период – однолетние и многолетние цветы.

На проспекте Ленина посадят липы

Сажать деревья и кустарники, выполнять работы по уходу за зелеными насаждениями  в городе-герое будет, как и прежде, МКУ «Сервисный центр г. Тулы». В 2019 году запланированы посадки более 1000 деревьев, около 13 тысяч кустарников, 400 штук многолетников и 25 тысяч крокусов (их будут сажать осенью).

– Саженцы поставят питомники Тульской области – «Корни», «Заокские питомники» и «Садовый лабиринт». В этом году заключен контракт на поставку посадочного материала также и с индивидуальным предпринимателем Шишковой О. В., – пояснила Ольга Гресько.

Сажать деревья планируется по 26 адресам – это  основные магистральные улицы и видовые точки, в том числе на пересечении ул. Демонстрации и Фрунзе, на ул. Лейтейзена, ул. Пролетарской, на бульваре по 2-му проезду Металлургов, Казанской набережной.

На проспекте Ленина взамен удаленных больных лип посадят новые деревца. А возле дома №48 по ул. Октябрьской, где разбит цветник, посадят кохии. На Косой Горе проведут работы по озеленению двух скверов – возле танка и на пересечении улиц Демешковской и Максима Горького.

Все на субботник!

Работы по озеленению начнутся с апрельских субботников, ориентировочно – 20 апреля, и  будут закончены к 1 июня.

20 апреля сажать деревья и кустарники будут по семи адресам. По ул. Демонстрации и на пр. Ленина вдоль бывшего артучилища проведут реконструкцию живой изгороди из снежного ягодника, а возле ГКЗ – из кизильника.

На Казанской набережной будут высажены 79 кустов сирени разных сортов и разных оттенков – «Космос», «Найт», «Маршал Василевский», «Маршал Жуков» и другие. На ул. Кутузова высадят клены, а на ул. Союзной – кусты пузыреплодника. В первый субботник запланированы посадки в скверах Косой Горы. Всего в первый весенний субботник в Туле запланирована посадка 180 деревьев и 5429 кустарников.

А что с газонами?

Весной для создания красиво цветущего ландшафта запланирован посев клевера, василька, ромашки, календулы, колокольчиков, космеи, льна, незабудки. Разнотравье в качестве эксперимента запланировано по 5 адресам: на пересечении улиц Карпова и Октябрьской, ул. Мосина и Павшинского моста, на Демидовская плотина, набережной Упы, ул. Пролетарской (у ТЦ «Макси»).

Семена для посева будут поставлены до 1 апреля – чтобы успеть пройти экспертизу на качество и состав. В текущем году в Туле положат новый рулонный газон на площади 9216 квадратных метров – на ул. Путейской возле здания РЖД и в сквере на Косой Горе.

Запланированы и работы по уходу за газонами – аэрация, полив, подкормка, прополка. Подкормка запланирована весной и осенью. А первая весенняя пройдет уже в конце марта по талому снегу.

Распланированы работы по уходу за деревьями и кустарниками в городе - подкормка, рыхление, обрезка, полив, подвязка. Летом в городе будут удалять пристволовую и прикорневую поросль.

Правила благоустройства предлагают изменить

– Мы подготовили изменения в Правила благоустройства Тулы в части проведения обрезки деревьев. Прописаны четкие определения видов обрезки – санитарная, омолаживающая, формовочная, – рассказала Ольга Гресько. – Добавили пункт о том, что юридические и физические лица, в том числе и организации, обслуживающие коммуникации, получившие порубочный билет на обрезку деревьев, должны выполнять формовочную обрезку деревьев так, чтобы они не выбивались из аллейной посадки – чтобы деревья имели симметричную развитую крону и могли в дальнейшем развиваться.

То есть, уродовать деревья в Туле больше не будут. Отличная новость! По словам Ольги Гресько, в Правилах указали также, кто должен контролировать работы по обрезке деревьев в городе. Эта ответственность возложена теперь на специалистов территориальных округов. Они пройдут обязательное обучение по этой теме в ТГПУ. Сейчас идут конкурсные процедуры по этому направлению.

Все деревья в Туле пересчитают

В течение года специалисты управления по благоустройству будут вести мониторинг и инвентаризацию зеленых насаждений Тулы – чтобы четко понимать, какие деревья,  сколько и в каком состоянии растут в городе, каковы объемы ремонтных и реконструктивных работ.

– Инвентаризация – процесс длительный и довольно сложный. Начнем ее проводить с центральных улиц Тулы. Начинать эту работу можно только тогда, когда все растения и деревья полностью распустились, то есть с середины мая.

На вопрос: «Будут ли заменены деревья на Казанской набережной, которые не выдержали пересадки и зимовки?» – Ольга Гресько пояснила:

– Да, это гарантийные обязательства подрядчика. Но оценить состояние деревьев и кустарников можно только после полного раскрытия листа, то есть в мае-июне.

Кстати, в рамках инвентаризации специалисты Управления благоустройства решат вопрос – надо ли восстанавливать изгородь в новом сквере ТНИТИ, как советовали московские эксперты.

– В этом году летом в рамках инвентаризации мы планируем оценить инсоляцию сквера, чтобы определить – выживут ли саженцы кустарников под кронами взрослых деревьев. Если инсоляция будет недостаточной, то тратить средства на посадку кустарников не имеет смысла – растения погибнут без солнца, – сообщила Ольга Гресько.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 19:48 +1
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