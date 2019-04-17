В Тульской области продолжаются рейды против таксистов и микроавтобусов

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На территории нашего продолжаются рейды, направленные на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок на территории региона. По данным полиции, только за минувшие сутки в ходе проверок автобусов, микроавтобусов и легковых такси было пресечено 36 нарушений ПДД водителями автобусов.

«Наиболее распространенные из них – нарушение правил пользования световыми приборами (9 фактов), нарушений правил применений ремней безопасности (8 фактов). При проверке легковых такси зафиксировано 4 нарушения, 3 из которых за перевозку пассажиров транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.