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В Туле на Зеленстрое из-за неработающего светофора собралась пробка
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на Зеленстрое из-за неработающего светофора собралась пробка

Ранее в администрации города сообщали, что светофорный объект работает сегодня на бесперебойном питании.

В Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова не работает светофор. Об этом Myslo сообщили очевидцы. Из-за этого на указанном участке собралась серьезная пробка.

Напомним, ранее в администрации Тулы сообщали, что сегодня этот светофор работает от автономного источника питания из-за ремонтных работ «Тульских городских электрических сетей».

Кроме того, обстановку осложняют работы, которые проводят дорожники напротив рынка «Южный».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:38 +1
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