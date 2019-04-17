Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на Зеленстрое из-за неработающего светофора собралась пробка
Ранее в администрации города сообщали, что светофорный объект работает сегодня на бесперебойном питании.
В Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова не работает светофор. Об этом Myslo сообщили очевидцы. Из-за этого на указанном участке собралась серьезная пробка.
Напомним, ранее в администрации Тулы сообщали, что сегодня этот светофор работает от автономного источника питания из-за ремонтных работ «Тульских городских электрических сетей».
Кроме того, обстановку осложняют работы, которые проводят дорожники напротив рынка «Южный».
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