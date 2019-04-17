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Матч «Уфа» — «Арсенал» рассудит Владимир Москалев

Матч «Уфа» — «Арсенал» рассудит Владимир Москалев

Игра состоится 20 апреля в 11.30.

На матч 24-го тура Премьер-лиги «Уфа» — «Арсенал» назначена судейская бригада. Об этом сообщает РФС.

Главный арбитр матча — Владимир Москалев из Воронежа. Его ассистенты — Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва). Резервный судья — Павел Кукуян (Сочи). Инспектором назначен Александр Гвардис (Калининград).

Отметим, что после 23 матчей «Арсенал» находится на восьмой строчке в турнирной таблице, а «Уфа» — на четырнадцатой.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:05 +1
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