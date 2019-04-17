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Под Богородицком обрушился жилой дом
Фото Алексея Макешина.

Под Богородицком обрушился жилой дом

Никто не пострадал, однако нахождение в доме теперь представляет опасность.

Одна из стен дома № 5 в пос. Южный Богородицкого района рухнула днем 15 апреля. Никто не пострадал, однако нахождение в помещении теперь представляет опасность.
 
По словам местных жителей, обрушение дома в поселке они ожидали всю зиму. Трещина в стене постепенно стала увеличиваться, и в связи с этим после таяния снега жильцы ждали ЧП.
 
 
Как рассказали Myslo местные жители, в 2015 году дом был признан аварийным, но никаких конкретных решений со стороны администрации принято не было. Жильцам говорили, что, возможно, в 2020 году начнется строительство и по его завершении их переселят в благоустроенные квартиры. Но дом не выстоял и начал рушиться.
 
Подробнее об этом читайте позже на Myslo.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:35 +1
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