Под Богородицком обрушился жилой дом

Фото Алексея Макешина.

Никто не пострадал, однако нахождение в доме теперь представляет опасность.

Одна из стен дома № 5 в пос. Южный Богородицкого района рухнула днем 15 апреля. Никто не пострадал, однако нахождение в помещении теперь представляет опасность.

По словам местных жителей, обрушение дома в поселке они ожидали всю зиму. Трещина в стене постепенно стала увеличиваться, и в связи с этим после таяния снега жильцы ждали ЧП.

Как рассказали Myslo местные жители, в 2015 году дом был признан аварийным, но никаких конкретных решений со стороны администрации принято не было. Жильцам говорили, что, возможно, в 2020 году начнется строительство и по его завершении их переселят в благоустроенные квартиры. Но дом не выстоял и начал рушиться.

Подробнее об этом читайте позже на Myslo.