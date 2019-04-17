В Туле водитель «пошел против системы» на улице с односторонним движением

Стоп-кадр из видео

Очевидец прислал в редакцию Myslo видео с нарушителем Правил дорожного движения. Из описания следует, что кадры сняты на ул. Жуковского в Туле, между домом №36 по ул. Жуковского и домом №4 по ул. Каминского. На записи видно, как водитель автомобиля Renault c государственными регистрационными знаками p207xa 71rus пытается проехать против движения по улице с односторонним движением.

«Жаль, поздно начал снимать... До этого сей водитель выходил со мной «на разговор» и требовал, чтобы я его пропустил. Лишь когда я достал телефон - он сел в машину и попытался меня объехать. Однако, другие водители были со мной солидарны и не пустили нахала», - рассказал автор видео.