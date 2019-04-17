Годовая инфляция в Тульской области превысила общероссийский показатель

Инфляция – это термин, который у всех на слуху. Но мало кто из непрофессиональных экономистов скажет, что же он означает на самом деле. Поэтому за советом Myslo обратился в Тульское отделение Банка России. Ведь именно Центробанк своими решениями старается держать инфляцию «в узде». Так от чего зависит инфляция и можно ли ее заставить притормозить? Объясняет управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Новиков.

Люди должны привыкнуть к стабильной инфляции

– Дмитрий Михайлович, мы часто слышим о том, что изменился уровень инфляции. А как данный показатель вообще рассчитывается?

- Инфляцией называют средний прирост цен на товары и услуги. При этом, даже при самой низкой инфляции цены медленно, но все равно растут. Другими словами, инфляция – это снижение общей покупательной способности, когда год назад на одну и ту же сумму вы могли приобрести больше товаров и услуг, чем сегодня.

В России инфляцию измеряют так же, как и в большинстве стран мира. Берут потребительскую корзину – набор продуктов, товаров и услуг, необходимых среднестатистическому человеку или семье. Для оценки инфляции используется индекс потребительских цен Росстата, в который входит более 500 наименований таких товаров и услуг. Это, например, овощи и мясо, а также компьютеры, автомобили, турпоездки. При расчете инфляции учитывается, какая доля наших расходов идет на покупку тех или иных вещей, то есть как часто мы их покупаем и как много на них тратим каждый раз. Например, овощи и фрукты, молочные и мясные продукты, бензин и услуги ЖКХ – в числе самых весомых категорий в корзине.

– А какая сейчас инфляция в Тульской области?

- В нашем регионе по итогам марта годовая инфляция составила 5,5%, она совсем немного превысила общероссийский показатель (5,3%). По некоторым продовольственным товарам наблюдался ощутимый рост цен. Лидерами стали капуста, лук, свекла, морковь – основные овощи так называемого «борщевого набора». Это связано с увеличением стоимости затрат на производство (электроэнергии, топлива, зарплаты рабочих), ростом логистических затрат, а также недостатком современных овощехранилищ в регионе.

Также сильно прибавили в цене пшено, рис, горох и фасоль и некоторые мясные продукты (индейка, свинина).

Сказалось повышение цен на корма. Вместе с тем, некоторые продукты и вещи в нашем регионе, подешевели по сравнению с прошлым годом.

– Оказывается, что-то дешевеет?

- Мы привыкли измерять инфляцию по той потребительской корзине, которой пользуемся сами. Но она зависит от многих факторов. Например, рост цен на бензин заметен для автолюбителя, который постоянно за рулем, но не особо ощутим для пешехода. Важен и уровень доходов. И регион, в котором живет человек. Так, например, отсутствие тепличных хозяйств в нашей области является одной из причин роста цен на огурцы и помидоры.

Инфляция неоднородна по разным группам товаров. Многие не дорожают вовсе или даже дешевеют. Например, в марте снизились цены на картофель, яблоки, бананы, сельдь соленую, смартфоны. Это в целом по стране. Цены на некоторые товары растут – и именно на них мы фокусируем внимание. Увы, негативная память сильнее.

Если говорить о нашем регионе, то в марте этого года у нас снизились цены на бананы, виноград, шоколадные конфеты. В непродовольственном сегменте подешевели мобильные телефоны, смартфоны, женская обувь. Торговые сети борются за покупателей и снижают цены организовывая распродажи.

– Было бы неплохо, чтобы цены снижались всегда или хотя бы не росли. Возможно такое?

- На первый взгляд может показаться, что это идеальный вариант. На самом же деле дефляция (устойчивое снижение общего уровня цен) может быть даже опаснее, чем инфляция. Подумайте сами: если человек знает, что завтра все будет дешевле, чем сегодня, он, скорее всего, отложит покупку. А если такое решение примет не один человек, а большинство? Значит, продажи встанут, у предприятий не будет денег в обороте, чтобы закупать оборудование и платить зарплату своим работникам. В итоге компании, которые не могут сбыть продукцию, начнут сокращать производство, увольнять персонал. Доходы населения упадут. Экономика остановится. Ряд стран столкнулись с этой проблемой и долгие годы пытались справиться с ней.

- Тогда какой должна быть в идеале инфляция, чтобы хорошо было и людям, и экономике России?

- Лучше всего страна развивается при небольшой стабильной инфляции. По мнению экспертов Банка России, оптимальный уровень инфляции для отечественной экономики – вблизи 4%. Она позволяет предприятиям и компаниям инвестировать, стабильно развиваться. При этом обычные люди могут планировать покупки и сберегать, не боясь обесценивания своих доходов и сбережений. Возможность строить долгосрочные планы – залог развития экономики и процветания страны. Цель Банка России как раз обеспечение ценовой стабильности, то есть поддержание устойчиво низкой инфляции.

- Каким образом Центробанк может влиять на инфляцию?

- Ключевая ставка – главный инструмент денежно-кредитной политики, с помощью которого Банк России управляет инфляцией в стране. Это ставка, исходя из которой мегарегулятор предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает деньги от банков в депозиты. А банки уже транслируют этот уровень ставки в свои финансовые услуги: кредиты и депозиты для компаний и населения, в том числе ипотечные. Соответственно, если Банк России принимает решение поднять ключевую ставку, деньги становятся дороже, люди меньше берут кредитов, меньше тратят, другими словами, выбирают сберегательную модель поведения. Спрос на товары падает, цены перестают расти, и инфляция замедляется. При снижении ключевой ставки сопоставимо снижаются ставки по депозитам и кредитам. Таким образом, ключевая ставка влияет на многие стороны жизни как населения, так и бизнеса.

– А как вообще принимается решение об уровне ключевой ставки, что при этом учитывается?

- Задолго до принятия решения специалисты Банка России проводят серьезную аналитическую работу. Рассматриваются разные сценарии, учитывающие все риски, которые могут оказать влияние на уровень инфляции в будущем. Внешние факторы связаны с геополитикой, мировыми ценами на нефть, привлекательностью российских активов. Что касается внутренних факторов, то они связаны, в первую очередь, с инфляционными ожиданиями населения, финансового рынка и бизнеса. Высокие инфляционные ожидания приводят к росту инфляции. Объясню на примере: если люди и компании ждут, что цены будут сильно расти, они скупают товары и меньше сберегают. Ведь логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра. Бизнес со своей стороны начинает повышать цены на товар. Например, молочный комбинат ждет, что цены на сырье вырастут. Чтобы покрыть свои будущие расходы, он заранее начинает поднимать цену на продукцию. В итоге получается замкнутый круг: все ждут роста цен и цены растут потому, что люди этого ждут. Цель Банка России – снизить эти ожидания и закрепить их на устойчиво низком уровне. Люди должны привыкнуть, что инфляция стабильно низкая.