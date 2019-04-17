Кто обязан декларировать доходы?

Фото Дмитрия Дзюбина.

На вопросы читателей портала Myslo в ходе прямой линии ответила Светлана Зубкова, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Тульской области.

— В прошлом году я купила машину и вскоре ее продала. Нужно ли мне об этом уведомлять налоговые органы? (Виктория Золотухина, Тула).

- Сведения о регистрации транспортных средств и о снятии их с учета поступают в налоговые органы, в данном случае из ГИБДД. У Вас возникает обязанность отчитаться о полученных доходах от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет. У налоговых органов нет обязанности уведомлять налогоплательщиков о необходимости предоставления в УФНС сведений о доходе. В соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ такая обязанность есть у налогоплательщиков. Поэтому не нужно ждать уведомления, а самостоятельно исполнить свою обязанность и не позднее 30 апреля подать декларацию 3-НДФЛ в отделение по месту регистрации. 25 и 26 апреля будут проводиться дни открытых дверей во всех отделениях ФНС. В этот день можно прийти в налоговый орган с 9.00 до 20.00 и получить всю необходимую консультацию, а также подать декларацию.

— Сын учился на третьем курсе на коммерческой основе, сейчас перевелся на второй на бюджетное место. Я хотела получить налоговый вычет за прошлый год. Какие документы мне нужно собрать? (Наталья Руднева, Тула).

- Если ребенку нет 24 лет, то вам необходимо к декларации 3-НДФЛ приложить копию лицензии либо свидетельства о госаккредитации, справку о том, что ребенок обучался на очной форме обучения, квитанции на оплату и договор на оказание платных услуг. Независимо от уплаченной суммы размер вычета будет исчисляться не более чем с 50 тысяч рублей на ребенка.

— Как я могу подать декларацию, если не имею возможности прийти лично в налоговый орган? (Ольга Верещагина, Новомосковск).

- Есть три способа подать налоговую декларацию: прийти лично, отправить документы по почте с пометкой «ценное вложение» или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России nalog.ru в разделе «жизненные ситуации», используя электронно-цифровую подпись. Там же можно подать различные заявления.

— У меня есть в собственности ¼ доля квартиры, досталась по наследству менее трех лет назад. Будет ли она облагаться налогом при продаже?

(Ирина Шевенян, Тула).

- Если менее трех лет, то вам необходимо будет задекларировать продажу. Расчет налога будет производиться по декларации. Если имущество досталось в наследство, то у вас не будет расходов на приобретение. То есть вы вправе воспользоваться налоговым вычетом в размере ¼ от миллиона рублей на свою долю. Остальная сумма будет облагаться налогом.

— Я с 2018 года сдаю квартиру в найм студенту. Необходимо ли мне предоставлять налоговую декларацию? (Галина Кузьмина, Тула).

- Да, в этом случае вы попадаете в категорию обязанных подавать декларацию, согласно ст. 228 Налогового кодекса РФ, не позднее 30 апреля необходимо задекларировать доход, полученный от сдачи квартиры, самостоятельно рассчитать налог по ставке 13% и уплатить его не позднее 15 июля 2019 года. За неуплату предусмотрены штрафы в размере 5% от суммы начисленного налога. Минимальный штраф — 1000 рублей. Заполнить декларацию можно, скачав программу «Декларация 2018» на сайте ФНС. Далее ее направить по почте, принести в отделение по месту вашей регистрации либо отправить через личный кабинет в разделе «Жизненные ситуации».

— Как воспользоваться налоговым вычетом? Я получила платную медицинскую услугу в октябре 2018 года, за какой период мне брать 2-НДФЛ? (Вера Гатюкина, Тула).

- Если все расходы были в 2018 году, то справку 2-НДФЛ надо брать за прошлый год.

— Я подала декларацию, а после поняла, что допустила в ней ошибку. Возможно ли ее исправить? (Ирина Деткова, Новомосковск).

- Если вы сами обнаружили ошибку, то по ст. 81 НК РФ можно внести корректировку в декларацию путем подачи уточненной декларации. Полный пакет документов при этом подавать уже не нужно.

— Моя мама хочет оформить на меня дарственную на квартиру. Нужно ли мне подавать какие-то сведения в налоговую?(Надежда Нефедова, Новомосковск).

- Поскольку мама является близким членом семьи, согласно Семейному кодексу, дарственная от нее не несет для вас дохода, поэтому платить за это налог не нужно. Однако уведомить об этой сделке нужно, предоставив копию договора дарения и справку, подтверждающую родство.

— Могу ли я получить имущественный вычет на покупку квартиры?

(Юлия Чернова, Тула).

- Если в Росреестре уже зарегистрировано право собственности, то вы вправе заявить налоговый вычет с того периода, с которого состоялась регистрация. Если квартира приобретена по договору долевого участия в строительстве, то право на вычет возникает с даты акта приема-передачи квартиры.

25−26 апреля состоятся дни открытых дверей во всех отделениях УФНС России по Тульской области.

Из досье Myslo

Светлана Зубкова, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Тульской области.

Семейное положение: замужем, воспитывает дочь.

Любимый фильм: «Москва слезам не верит».

Любимая книга: «Мастер и Маргарита».

Любимое блюдо: салат «Цезарь».

