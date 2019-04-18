Власти Тулы рассмотрят возможность благоустройства тротуара возле остановки «18-й проезд»

Фото пользователя Тулячек Тульский.

В пресс-службе администрации города прокомментировали блог пользователя Myslo Тулячек Тульский, который пожаловался на состояние тротуара от 18-ого Октябрьского проезда до ост. «18-й проезд»:

- С целью решения сложившейся ситуации сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города в срок до 23.04.2019 года будет организовано комиссионное обследование, по итогам которого будет принято решение и рассмотрена возможность проведения работ по обустройству тротуара (подхода) от 18-ого Октябрьского проезда до ост. «18-й проезд».

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