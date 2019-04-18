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В Туле дети получили травмы на детской площадке

В Туле дети получили травмы на детской площадке

По словам мамы мальчиков, эта площадка опасна для детей.

Тулячка опубликовала в социальной сети пост-обращение. По мнению женщины, детская площадка в одном из жилых комплексов в Привокзальном округе города опасна для окружающих.
 
– У нас все площадки – детская, ворк-аут и баскетбольная – под уклоном, что очень, очень, очень травмоопасно! Половина покрытия – резина, половина — песок с острыми камнями в половину моей ладони, которые проведены как галька. Одни дети растаскивают по всей площадке эти камни, другие спотыкаются об них и падают, — утверждает Кристина К.
 
По словам тулячки, несколько дней назад (пост «ВКонтакте» опубликован 17 апреля) ее сын Костя (имя изменено. – Прим. авт.) катался на самокате по детской площадке, упал и ударился животом об камень. В результате, несмотря на значительное количество одежды, у ребенка образовался синяк.
 
– Моему второму сыну Мише (имя изменено. – Прим. авт.) повезло меньше. Кривые качели на цепочках — и вот он уже летит головой вниз, ударяется подбородком в грудь, не может дышать... – написала женщина.
 
Тулячка с мужем отвезли ребенка в больницу, где ему поставили диагноз – компрессионный перелом позвоночника.
 
Кроме того, тулячка обвиняет УК в том, что «всё куплено» и что они не желают следить за детской площадкой. В качестве аргумента приводится тот факт, что муж женщины сам покупал и вкручивал в качели отсутствующие болты.
 
Как сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе городской администрации, еще на прошлой неделе Евгений Авилов дал поручение всем главным территориальным управлениям проверить техническое состояние детских площадок и убрать, заменить или починить сломанное игровое оборудование.
 
«Это ежегодная работа, которая регулярно проводится», — отметили в администрации.
 
Отметим, что ранее специалисты обследовали указанную детскую площадку и установили, что она находится в удовлетворительном состоянии.
 

Напомним, в сентябре 2018 года в Узловском районе на детской площадке в поселке Партизан восьмилетнему мальчику отрезало фаланги пальцев. Ребенок катался на неисправной карусели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

 
 
 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:13 +1
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