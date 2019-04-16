В Туле клещи кусают детей

По данным еженедельного мониторинга, в период с 8 по 15 апреля по факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратились девять человек (в том числе шестеро детей). Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях.

Всего с начала сезона с укусами клещами обратили

сь 13 человек (из них детей — 7). Санитарные врачи отмечают, что цифра не превышает среднемноголетних значений. Укусы клещами зарегистрированы в Ленинском, Заокском, Новомосковском, Ефремовском районах и в г. Туле. Случаи присасывания отмечаются на приусадебных участках (дворовых территориях). Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1000 га. В ряде районов приступили к акарицидным мероприятиям, всего в настоящее время обработано 6,5 га территории Тульской области.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.

справка

Где исследовать клеща?

Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная, д. 114, тел. 37−39−56) с 8.30 до 16.12 ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−07−06, 37−33−25, 37−30−77.