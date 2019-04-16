Хакера из Узловой суд отправил в колонию строгого режима

Мужчина незаконно скопировал данные на свой компьютер с одного из Федеральных государственных бюджетных учреждений науки.

Узловский городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимому местному 34-летнему жителю. Он признан виновным в ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации).

Суд установил, что 29 июля 2018 года осужденный установил на принадлежащий ему компьютер программу, с помощью которой осуществил «атаку»: получил неправомерный доступ к информации одного из Федеральных государственных бюджетных учреждений науки. Мужчина скопировал данные на свой ПК.

Приговором суда хакеру назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор вступил в законную силу.