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Хакера из Узловой суд отправил в колонию строгого режима

Хакера из Узловой суд отправил в колонию строгого режима

Мужчина незаконно скопировал данные на свой компьютер с одного из Федеральных государственных бюджетных учреждений науки.

Узловский городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимому местному 34-летнему жителю. Он признан виновным в ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации).

Суд установил, что 29 июля 2018 года осужденный установил на принадлежащий ему компьютер программу, с помощью которой осуществил «атаку»: получил неправомерный доступ к информации одного из Федеральных государственных бюджетных учреждений науки. Мужчина скопировал данные на свой ПК.

Приговором суда хакеру назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор вступил в законную силу.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:00 0
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