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Евгений Авилов хочет баллотироваться на должность мэра Тулы?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Евгений Авилов хочет баллотироваться на должность мэра Тулы?

Глава администрации принимает участие в предварительном голосовании для кандидатов в депутаты гордумы.

Сегодня, 16 апреля, стартовал прием заявлений и документов от участников предварительного голосования, претендующих на выдвижение в качестве кандидатов от «Единой России» на выборы депутатов Тульской городской Думы.

Секретарь местного отделения партии «Единой России», глава администрации Тулы Евгений Авилов предоставил в региональный оргкомитет необходимый пакет документов для регистрации — он первым заявил о своем намерении участвовать в партийной процедуре отбора кандидатов.

По данным источников, Евгений Авилов собирается баллотироваться на должность мэра Тулы.

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