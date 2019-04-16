Фото пресс-службы администрации Тулы.
Евгений Авилов хочет баллотироваться на должность мэра Тулы?
Глава администрации принимает участие в предварительном голосовании для кандидатов в депутаты гордумы.
Сегодня, 16 апреля, стартовал прием заявлений и документов от участников предварительного голосования, претендующих на выдвижение в качестве кандидатов от «Единой России» на выборы депутатов Тульской городской Думы.
Секретарь местного отделения партии «Единой России», глава администрации Тулы Евгений Авилов предоставил в региональный оргкомитет необходимый пакет документов для регистрации — он первым заявил о своем намерении участвовать в партийной процедуре отбора кандидатов.
По данным источников, Евгений Авилов собирается баллотироваться на должность мэра Тулы.
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