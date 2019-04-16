В прокуратуре Тульской области произошли кадровые изменения

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На должность старшего помощника прокурора Тульской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму назначен Дмитрий Владимирович Иевлев. Ранее он занимал должность прокурора Дубенского района Тульской области.

Отметим, что соответствующий приказ подписал прокурор Тульской области Роман Прасков.

Кроме того, приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Воловского района назначена советник юстиции Оксана Склеймина. Ранее она занимала должность заместителя прокурора Одоевского района.