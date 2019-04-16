новости
новости
Регистрация
В прокуратуре Тульской области произошли кадровые изменения

В прокуратуре Тульской области произошли кадровые изменения

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На должность старшего помощника прокурора Тульской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму назначен Дмитрий Владимирович Иевлев. Ранее он занимал должность прокурора Дубенского района Тульской области.

Отметим, что соответствующий приказ подписал прокурор Тульской области Роман Прасков.

Кроме того, приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Воловского района назначена советник юстиции Оксана Склеймина. Ранее она занимала должность заместителя прокурора Одоевского района.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:40 0
Другие статьи по темам
Люди
Роман Прасков
Место
Тула
Прочее
кадровые измененияпрокурорпрокуратура

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Дикая Мята – 2019»: «Аквариум», Alai Oli и «Альянс»
«Дикая Мята – 2019»: «Аквариум», Alai Oli и «Альянс»
Тульские спортсмены успешно выступили на различных соревнованиях
Тульские спортсмены успешно выступили на различных соревнованиях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.