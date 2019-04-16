Тульские спортсмены успешно выступили на различных соревнованиях

Фото тульских спортшкол.

Наши ребята прославляют Тульскую область на всероссийских и международных турнирах.

С 9 по 13 апреля в Твери состоялся XVIII Всероссийский турнир по боксу класса «А», посвященный памяти первого МС Тверской области Виталия Карелина. Туляки Рауф Караев и Халид Ягубзаде стали бронзовыми призерами. В весе до 69 кг Халид в поединке за выход в финал уступил Илье Куликову из Тверской области, а бой Рауфа в категории до 64 кг против Дауда Алаева из Республики Коми не состоялся из-за травмы нашего спортсмена. Возглавлял тульскую делегацию Андрей Зайцев.

С 12 по 14 апреля в Москве прошли чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу. Тульскую область представили воспитанники СШ «Триумф». В дисциплине «В класс-микст» юниоры-юниорки Макар Проскурдин и Елена Бударина заняли второе место.

С 12 по 14 апреля в Бишкеке (Кыргызская Республика) в VII Международном турнире по самбо, посвященному памяти Рахатбекова Бекболота, среди юношей 2001-2003 г. р. спортсмен-инструктор МБУ СШ «Металлург» Илья Ломиворотов стал победителем турнира в весовой категории 70 кг. Подготовил спортсмена тренер Роман Ломиворотов.

В Мичуринске состоялось первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет на призы генерала армии Николая Рогожкина. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов. Спортсмены тульской СШ «Восток» завоевали две медали. Мария Пахомова стала второй в весовой категории более 52 кг, а Илья Чавриков занял третье место (46 кг). Спортсмены тренируются у С. Л. Абрамова , М. О. Чаврикова .

С 12 по 14 апреля в Курске прошли чемпионат и первенство Курской области по художественной гимнастике. Воспитанницы тульской СШ «Триумф» показали следующие результаты в индивидуальных выступлениях:

Анна Петрухина — 1 место;

Анастасия Трунова — 2 место.

В групповых:

команда «Элегия» - 2 место;

команда «Ариция» — 2 место.

Спортсменки из Центра художественной гимнастики «Династия» завоевали следующие награды:

Анастасия Якимович (1 взрослый разряд) — 1 место;

Полина Тарасова (2 взрослый разряд) — 3 место;

Мария Митяева (2 юношеский разряд) — 3 место;

Александра Иванова (1 юношеский разряд) — 4 место.

Групповая команда 2008-2009 г. р. заняла первое место, а спортсменки 2011-2012 г. р. — третье.

Тренируются гимнастки по руководством Дины Сафоновой, Анастасии Груздевой, Милены Зайцевой.