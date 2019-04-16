«Дикая Мята – 2019»: «Аквариум», Alai Oli и «Альянс»

БГ и «Аквариум»

Громкое имя пополнило список «дикомятных» участников буквально на днях. И это бомба! На фестивале выступит БГ и группа «Аквариум». Об этом сообщил официальный сайт мероприятия.

– Если воспринимать «Дикую Мяту» как живое существо, у которого есть голос, глаза, слух, сердце, то вне всяких сомнений Борис Гребенщиков — это душа фестиваля! — говорит организатор фестиваля Андрей Клюкин.

Alai Oli

Прекрасные Alai Oli выступят на «Дикой Мяте». Перед магией солистки группы Оли Маркес невозможно устоять, на выступлениях она буквально излучает свет.

Alai Oli — российская независимая indie-группа, образованная Ольгой Маркес и Александром Шаповски в 2004 году в Екатеринбурге, ныне базирующаяся в Санкт-Петербурге. Название группы взято из сказки солистки Ольги Маркес «Железный лев». Согласно сюжету сказки, эта фраза означает «нести позитив».

За время существования группа выпустила шесть полноценных альбомов, три мини-пластинки и два сингла.

– Вне всяких сомнений Alai Oli — это музыка, любовь и свобода! — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«альянс»

Да-да, те самые «На заре»! Группа объявила о возрождении совсем недавно. Спустя 32 года после выхода этого безусловного хита, в апреле 2019-го, «Альянс» выпустил клип, снятый еще в 1987 году. Ролик буквально порвал YouTube и даже был на время заблокирован за подозрение в спаме.

«Альянс» переживает новую волну популярности. Сначала «На заре» перепела Монеточка в «Голубом Урганте», а затем на запись с телемоста «Москва – Ленинград» с исполнением этой песни обратили внимание на Западе.

На фестивале «Дикая Мята» группа выступит со специальной программой.

– В 15 лет я был фанатом группы «Альянс». Для меня выступление группы на фестивале «Дикая Мята» — невероятное событие, я отключу рацию во время этого концерта и пойду к сцене, — сказал Андрей Клюкин.

На фестивальных площадках «Дикой Мяты» выступят: Комсомольск, Мумий Тролль, Dubioza Kolektiv, Нейромонах Феофан, Баста, Анна Пингина, Дельфин, Caleb Hawley (Нью-Йорк), Монеточка, DaKooka, Марлины, Кирпичи, Тараканы!, Zventa Sventana, The Hatters и многие другие.

Фестиваль «Дикая Мята» пройдет 28-30 июня в Бунырево.

На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. По традиции, кроме качественной музыки гостей ждет море других развлечений для всей семьи: увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр и лекторий и многое другое.

Подробности в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.