С начала года тульские приставы привлекли к ответственности 267 алиментщиков

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.

В отношении недобросовестного отца — должника по алиментам судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Киреевского района Тульской области составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Согласно решению суда гражданин Б. обязан платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, однако длительное время не осуществлял выплат, накопив долг в размере более 260 тыс. рублей.

Безответственное поведение мужчины стало основанием для составления судебным приставом протокола о привлечении его к административной ответственности. Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал Б. виновным и назначил наказание в виде 70 часов обязательных работ.

Следует отметить, что с начала 2019 года к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечено 267 должников по алиментам.

буква закона

Статья 5.35.1 КоАП РФ — Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влечет обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере 20 000 рублей.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влечет обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере 20 000 рублей.