Где в Туле 17 апреля отключат электроэнергию

17 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 в Туле электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Дм. Ульянова, 4, 4-а, 4-б;

ООО «Атон» — ул. Приупская/Металлургов;

пр-т Ленина, 126-а, 131, 133, 135, 135-а, 137, 137а, 137-б, 137-в, 139, 141;

ул. М. Тореза, 7, 9, 9-а, 1-а, 7-а;

ул. Жаворонкова, 1;

пр-зд Тимирязева, 2;

ул. Баженова, 27−39 (нечётн.), 32;

пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4;

ул. Р. Зорге, 31, 33;

ул. Литейная, 119−133 (нечётн.);

ул. Дульная, 2−68 (чётн.), 1−51 (нечётн.);

ул. Арсенальная, 195−207 (нечётн.), 144−148 (чётн.);

ул. Курская, 22-б, 20-в;

ул. Болдина, 113−141 (нечётн.);

ул. Оружейная, 24;

пер. Танковый, 17, 19;

пер. Броневой, 14−22;

Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3−15 (нечётн.); ул. Кооперативная, 14−18-ж (чётн.), 7−13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 21−31 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд; 1-й пр-зд, 20−38 (чётн.), 31−49 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36−40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16; 3-й пр-зд, 31−43 (нечётн.), 38; 4-й пр-зд, 33−41-а (нечётн.), 42−48 (чётн.); ул. Рогова, 6; ул. Планерная, 2; ул. В. Краснослободская, 31−61-б (нечётн.), 46−72 (чётн.); Клинской пр-зд, 33−43 (нечётн.), 30−42 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е;

ул. Рогова, 2, 6, 3−15 (нечётн.); ул. Кооперативная, 14−18-ж (чётн.), 7−13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 21−31 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд; 1-й пр-зд, 20−38 (чётн.), 31−49 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36−40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16; 3-й пр-зд, 31−43 (нечётн.), 38; 4-й пр-зд, 33−41-а (нечётн.), 42−48 (чётн.); ул. Рогова, 6; ул. Планерная, 2; ул. В. Краснослободская, 31−61-б (нечётн.), 46−72 (чётн.); Клинской пр-зд, 33−43 (нечётн.), 30−42 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е; ул. Рогова, 12, 21

п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1−23 (нечётн.), 2−26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71−95;

ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1−23 (нечётн.), 2−26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71−95; п. Толстовские Дачи: ул. Л. Толстого, 2−45, 74−108, 116-а, 122−162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2;

ул. Л. Толстого, 2−45, 74−108, 116-а, 122−162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2; п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 5−21 (нечётн.), 20−40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44, 9/1. ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 695−21 (нечётн.), 20−40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12−64 (чётн.), 26, 15−41 (нечётн.); ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. Асфальтная, 2−48 (чётн.), 1−13, 43-а, 43−65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39; ул. 1-й Квартал, 12−68 (чётн.), 72−96 (чётн.); СНТ «Деревообработчик».