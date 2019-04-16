В Туле продолжается обработка территорий от клещей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Перед проведением обработки проводится энтомологическое обследование территорий на наличие клещей.

Сегодня, 16 апреля, специалисты работали на территориях мемориала «Защитникам неба Отечества», Пушкинского сквера, березовой рощи, за ДК комбайностроителей, за ТЦ «Демидовский». Всего обработано 9,6 га.

После противоклещевой обработки на участках установят информационные таблички.