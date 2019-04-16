Алексей Дюмин: К предупреждению МЧС отнеслись формально

Готовность городских служб к работе в непогоду обсудили на оперативке у губернатора.

За минувшие выходные в Туле и области выпало около 30% месячной нормы осадков. Непогода стала причиной многих автоаварий, в том числе и с экскурсионным автобусом, который вез 40 детей. Он съехал в кювет и перевернулся. К счастью никто не пострадал.

Насколько оперативно и грамотно сработали городские службы в непогоду, обсудили на оперативке у губернатора.

По словам Родиона Дудника, министра транспорта и дорожного хозяйства, к уборке снега на региональных автодорогах Тулавтодор приступил в 16.00 в воскресенье. К 6.30 понедельника 15 апреля все дороги были расчищены. В работах были задействованы 64 машины, 27 погрузчиков и 12 грейдеров.

В Туле, по словам Евгения Авилова, к обработке дорог антигололедными смесями в наиболее опасных местах приступили в 15.00. После селектора у губернатора ородские коммунальщики приступили к сплошной обработке дорог. Работало 12 единиц техники, вся остальная уже была переоборудована на полив дорог. «Под ружье» на борьбу со стихией в Туле было поднято 120 человек.

- В спешном порядке мы усилились – САХ выделил еще 5 единиц техники, - пояснил Авилов.

- А в спешном порядке - это как? В каком часу вы приняли такое решение? – уточнил губернатор. Оказалось, что ближе к 18.00 воскресенья.

На вопрос – когда поступила первая информация о возможном природном катаклизме – глава Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий заявил, что первый раз всех туляков проинформировали в субботу. Затем в 10.00 в воскресенье эта информация была распространена еще раз.

- Когда идут такие предупреждения, все службы должны работать на автомате. Для чего создан центр по предупреждению погодных аномалий? Чтобы оперативно принимать меры и обеспечить безопасность жителей, безопасное функционирование социальной инфраструктуры, больниц, детских учреждений, промышленных объектов. Почему люди на местах относятся к таким предупреждениям легкомысленно? – возмутился Алексей Дюмин.

По словам губернатора, в таких ситуациях руководить надо не из дома по телефону, а со своих рабочих мест. И тогда не придется «в спешном порядке» что-то делать (губернатору явно не понравился устаревший оборот речи).

По словам врио начальника ГИБДД по Тульской области Игоря Перкулова, дороги убирали, но не в таком масштабе, как хотелось бы инспекторам дорожного движения.

- Формально подошли к предупреждению МЧС, - вынес свой вердикт губернатор. И по-военному пояснил, как надо было действовать при поступлении сигнала, - технику срочно переобуть, водителей отозвать с отдыха и в полном составе выйти на трассы.

P. S. Насколько действенно прошла апрельская «головомойка», покажет какой-нибудь очередной природный катаклизм. Впрочем, как сказал в конце губернатор, у Тульской области есть ангел-хранитель, поэтому все благополучно обходится. Не зря же Тула – от слова «притулиться, то есть спрятаться от непогоды в укромном месте».