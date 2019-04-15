В Туле хозяин квартиры зарезал гостя во время застолья

В Центральном районе Тулы сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, утром 12 апреля двое местных жителей находились в квартире на улице Гоголевской. Во время распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры взял нож и ударил им своего гостя в грудь. От удара мужчина скончался на месте.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые доказательства и назначили экспертизы.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.