В Туле хозяин квартиры зарезал гостя во время застолья
Мужчина заключен под стражу, ведется следствие.
В Центральном районе Тулы сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, утром 12 апреля двое местных жителей находились в квартире на улице Гоголевской. Во время распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры взял нож и ударил им своего гостя в грудь. От удара мужчина скончался на месте.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые доказательства и назначили экспертизы.
Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Другие статьи по темам
Место