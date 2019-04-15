Корпорацию развития Тульской области возглавил Андрей Шестаков

В понедельник, 15 апреля, на должность генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области» был назначен Андрей Шестаков. Ранее он занимал должность управляющего Тульским отделением № 8604 Сбербанка России. На этом посту его сменил Сергей Ющенко из Твери.

В сообщении пресс-службы регионального правительства говорится, что многолетний опыт Андрея Александровича в сфере работы с клиентами повысит эффективность привлечения инвесторов в Тульскую область.

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Андрей Шестаков – кандидат психологических наук, член-корреспондент Академии имиджелогии, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, Заслуженный экономист Российской Федерации.

В 1984 году окончил Новомосковский филиал Московского химико-технологического института по специальности «инженер по автоматизации и комплексной механизации химико-технологических процессов», в 1991 году с отличием окончил Всесоюзный финансово-экономический институт по специальности «экономика и управление производством».

В 1998 году в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации окончил полный курс по программе «Современный руководитель коммерческого банка» и получил квалификацию магистра управления. В 2016 году прошел профессиональную подготовку по программе «Искусство коучинга в управлении и консультировании» в Институте коучинга (Санкт-Петербург).