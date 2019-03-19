У тульского отделения «Сбербанка» сменится управляющий

19 марта губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с вице-президентом ПАО Сбербанк — председателем Среднерусского банка Кириллом Брелем.

Алексей Дюмин отметил, что Сбербанк — давний и надежный партнер Тульской области, крупнейшее кредитное учреждение в регионе.

- Мы активно взаимодействуем в таких сферах, как цифровая экономика, развитие государственно-частного партнерства и многих других. И мы нацелены на дальнейшее развитие и укрепление нашего сотрудничества, — сказал Алексей Дюмин.

Кирилл Брель отметил, что для банка Тульская область — один из приоритетных регионов, именно здесь Сбербанк реализовал ряд инновационных проектов.

Губернатору представили Управляющего Тверским отделением Сергея Ющенко, который приступит к обязанностям Управляющего Тульским отделением после согласования с Центральном Банком РФ.

Алексей Дюмин выразил благодарность действующему управляющему Андрею Шестакову за конструктивное многолетнее сотрудничество, отметил его высокий профессионализм в организации работы отделения и выразил уверенность в том, что он продолжит работу на благо Тульской области.