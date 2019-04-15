Туляки просят оборудовать пешеходный переход на Восточном обводе

Также жители просят расширить сеть маршрутов общественного транспорта в этом районе.

В блоге «Народный журналист» на Myslo появилось письмо-обращение от жителей микрорайона Юго-Восточный, который расположен рядом со зданием нового Ледового дворца на Восточном обводе.

«С другой стороны Восточного обвода, напротив наших домов, находятся гипермаркеты «Глобус», «Декатлон» и «Леруа Мерлен». Чтобы попасть в них, не перебегая обвод, нужно пройти больше километра до светофора у поворота в микрорайон «Левобережный».

Прямо напротив Юго-Восточного находится ещё один светофор, но там нет пешеходного перехода. В своем обращении туляки просят городских чиновников обратить внимание на эту проблему:

– Хотим попросить организовать пешеходный переход на этом светофоре.

Не знаем, к кому обратиться. На сайте «Открытый регион» тематики переходов нет вовсе – написать не можем.

Также жители новостроек обеспокоены работой общественного транспорта:

– К кому и как обратиться, чтобы в наш район пустили нормальный автобус? От наших домов до общественного транспорта идти около километра – до ул. Кауля или Советской.

По словам туляков, попасть из Юго-Восточного в центр города напрямую невозможно – единственный маршрут №50 проходит по улице Советской. Поездка занимает много времени, а сами машины находятся в «убитом» состоянии.