Какие неожиданности ждут туляков на дорогах: астропрогноз от ГИБДД
Сотрудники тульской Госавтоинспекции в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности.
У Овнов начинается тяжелая трудовая неделя, которая может привести к переутомлению и невнимательности – это пагубно скажется на управлении автомобилем. Садясь за руль, здраво оцените свое состояние здоровья и возможности.
Тельцов ждёт суета и множество дел. Не исключена повышенная забывчивость. Выходя из дома, обязательно проверьте наличие всех необходимых документов.
Для Близнецов неделя будет вполне нейтральной. Уделите внимание соблюдению безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля – вдруг кто-то резко затормозит.
Раки, будьте внимательны в пробках, не зацепите чужие зеркала, стремясь протиснуться на лишние полметра вперед. Проявите терпение, и всё будет в порядке.
Активнее смотреть в зеркала заднего вида звёзды рекомендуют Львам. Полностью убедитесь в безопасности своих маневров и только потом совершайте их. Вам же не нужны мелкие неприятности, верно?
Рожденным под знаком Девы на этой неделе стоит не забывать о соблюдении скоростного режима и безопасной дистанции. Пренебрежение и беспечность могут привести к не самым благоприятным последствиям.
Особенно сконцентрированными за рулем стоит быть Весам. Поменьше болтайте по мобильному телефону, не «витайте в облаках» и полностью сосредоточьтесь на дороге.
К поездкам, которые будут не слишком легкими, Скорпионам стоит подойти основательно. Проверьте техническое состояние автомобиля, а если предстоит длинный путь – не забудьте залить полный бак.
Стрельцов ждёт напряженная неделя. Возможно, стоя в пробке, вам захочется объехать ее по тротуару. Помните: ничем хорошим это не закончится!
Козерогам стоит приготовиться к техническим проблемам. Не стоит затягивать с посещением автосервиса. Помните, что от исправности вашего железного коня зависит безопасность всех участников дорожного движения.
В ближайшие дни Водолеям нужно быть внимательнее на парковках. Если вы оставите свой автомобиль в неположенном месте, искать его придётся на штрафстоянке.
Рыбам на текущей неделе стоит быть более осмотрительными. Помните, что спешка не делает вам поблажек. Будьте особенно аккуратны на нерегулируемых перекрестках.
Уважаемые водители, помните: вне зависимости от вашего автогороскопа, соблюдение ПДД одинаково важно для всех. Удачи на дорогах!