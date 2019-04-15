Какие неожиданности ждут туляков на дорогах: астропрогноз от ГИБДД

Сотрудники тульской Госавтоинспекции в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности.

У Овнов начинается тяжелая трудовая неделя, которая может привести к переутомлению и невнимательности – это пагубно скажется на управлении автомобилем. Садясь за руль, здраво оцените свое состояние здоровья и возможности.

Тельцов ждёт суета и множество дел. Не исключена повышенная забывчивость. Выходя из дома, обязательно проверьте наличие всех необходимых документов.

Для Близнецов неделя будет вполне нейтральной. Уделите внимание соблюдению безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля – вдруг кто-то резко затормозит.

Раки, будьте внимательны в пробках, не зацепите чужие зеркала, стремясь протиснуться на лишние полметра вперед. Проявите терпение, и всё будет в порядке.

Активнее смотреть в зеркала заднего вида звёзды рекомендуют Львам. Полностью убедитесь в безопасности своих маневров и только потом совершайте их. Вам же не нужны мелкие неприятности, верно?

Рожденным под знаком Девы на этой неделе стоит не забывать о соблюдении скоростного режима и безопасной дистанции. Пренебрежение и беспечность могут привести к не самым благоприятным последствиям.

Особенно сконцентрированными за рулем стоит быть Весам. Поменьше болтайте по мобильному телефону, не «витайте в облаках» и полностью сосредоточьтесь на дороге.

К поездкам, которые будут не слишком легкими, Скорпионам стоит подойти основательно. Проверьте техническое состояние автомобиля, а если предстоит длинный путь – не забудьте залить полный бак.

Стрельцов ждёт напряженная неделя. Возможно, стоя в пробке, вам захочется объехать ее по тротуару. Помните: ничем хорошим это не закончится!

Козерогам стоит приготовиться к техническим проблемам. Не стоит затягивать с посещением автосервиса. Помните, что от исправности вашего железного коня зависит безопасность всех участников дорожного движения.

В ближайшие дни Водолеям нужно быть внимательнее на парковках. Если вы оставите свой автомобиль в неположенном месте, искать его придётся на штрафстоянке.

Рыбам на текущей неделе стоит быть более осмотрительными. Помните, что спешка не делает вам поблажек. Будьте особенно аккуратны на нерегулируемых перекрестках.