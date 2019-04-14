На улицах Тулы усилят патрули ГИБДД и увеличат число уборочной техники

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Глава региона заслушал доклады и дал ряд поручений представителям органов исполнительной власти региона и руководителям силовых структур. Губернатор поручил главе администрации областного центра Евгению Авилову дополнительно задействовать уборочную технику и необходимый запас реагентов для поддержания безопасности на дорогах города.

Областному УГИБДД поручено усилить патрулирование дорог для предотвращения аварийных ситуаций и строгого соблюдения правил дорожного движения. Из-за снегопада было нарушено электроснабжение в Ясногорском и Заокском районах области. Ремонтные работы уже завершены, подача электроэнергии восстановлена.

Уважаемые автолюбители! По возможности воздержитесь от поездок в ближайшее время, особенно, если вы уже успели сменить зимнюю резину на летнюю. Будьте внимательны и осторожны!