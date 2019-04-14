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На улицах Тулы усилят патрули ГИБДД и увеличат число уборочной техники
Фото из архива MySLO

На улицах Тулы усилят патрули ГИБДД и увеличат число уборочной техники

Губернатор Алексей Дюмин провел селекторное совещание в связи с ухудшением погодных условий.

Глава региона заслушал доклады и дал ряд поручений представителям органов исполнительной власти региона и руководителям силовых структур. Губернатор поручил главе администрации областного центра Евгению Авилову дополнительно задействовать уборочную технику и необходимый запас реагентов для поддержания безопасности на дорогах города.

Областному УГИБДД поручено усилить патрулирование дорог для предотвращения аварийных ситуаций и строгого соблюдения правил дорожного движения. Из-за снегопада было нарушено электроснабжение в Ясногорском и Заокском районах области. Ремонтные работы уже завершены, подача электроэнергии восстановлена.

Уважаемые автолюбители! По возможности воздержитесь от поездок в ближайшее время, особенно, если вы уже успели сменить зимнюю резину на летнюю. Будьте внимательны и осторожны!

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:41 +1
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