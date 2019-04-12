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На дорогах Тулы появится «зеленая волна»

На дорогах Тулы появится «зеленая волна»

Настройкой и синхронизацией светофоров уже занялись специалисты.

О том, как продвигается эта работа, говорили на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей ситуации на улично-дорожной сети.

Напомним, в прошлом году ООО «Дорожный консалтинг» проводил в Туле инвентаризацию технических средств организации дорожного движения, а также расчет работы фаз светофорных объектов. По итогу специалисты компании предложили снизить задержу движении внедрением координированного управления и режима «зеленой волны». 

На данный момент Тула начала реализовывать на практике предложения специалистов. В настоящее время уже синхронизированы 52 светофорных объекта во всех районах города.

До конца года будут настроены еще 114 светофоров.

После окончания настройки всех светофоров, пропускная способность на дорогах города должна увеличиться на 20-25%, а также повыситься безопасность дорожного движения. 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:32 +3
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