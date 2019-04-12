Во время матча «Арсенал» – «Урал» в Туле будут дежурить наряды полиции и Росгвардии

Перед началом игры кинологи с собаками и сотрудники инженерных подразделений обследуют Центральный стадион.

Сегодня на стадионе «Арсенал» состоится матч 23-го тура Российской Премьер-лиги, между тульскими «канонирами» и екатеринбургским «Уралом». Начало – в 14.00.

Сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии вместе с полицейскими примут участие в обеспечении общественного порядка во время массового мероприятия.

Перед началом спортивных мероприятий кинологи со служебными собаками и сотрудники инженерных подразделений Росгвардии проведут обследование стадиона.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области напомнили, что на стадионы нельзя проносить режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.