Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с екатеринбургским «Уралом»

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В субботу 13 апреля, на поле Центрального стадиона Тулы встретятся «Арсенал» и екатеринбургский «Урал». Команды уже дважды встречались в этом сезоне — в РПЛ и Кубке России.

Игры этих команд в премьер-лиге не бывают скучными, поэтому поклонники футбола готовятся к интересному матчу. Кроме того, красок в этом сезоне добавляет и жаркое противостояние в полуфинале Кубка России.

РПЛ-2018/19. 23-й тур. 13 апреля в 14.00. Центральный стадион.