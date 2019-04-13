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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с екатеринбургским «Уралом»
Фото arsenaltula.ru

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с екатеринбургским «Уралом»

Матч начнется 13 апреля, в 14:00.

В субботу 13 апреля, на поле Центрального стадиона Тулы встретятся «Арсенал» и екатеринбургский «Урал». Команды уже дважды встречались в этом сезоне — в РПЛ и Кубке России.
 
Игры этих команд в премьер-лиге не бывают скучными, поэтому поклонники футбола готовятся к интересному матчу. Кроме того, красок в этом сезоне добавляет и жаркое противостояние в полуфинале Кубка России.
 
РПЛ-2018/19. 23-й тур. 13 апреля в 14.00. Центральный стадион.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:01 +2
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