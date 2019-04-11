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Жители Загородного проезда: «Мы боимся, что на нас рухнет стена!»
Фото героини статьи.

Жители Загородного проезда: «Мы боимся, что на нас рухнет стена!»

Стена пристройки находится в плачевном состоянии. Она весьма ветхая и может в любой момент обвалиться.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 3 по Загородному проезду с проблемой, которая у них существует уже давно.

- В нашем доме рушится стена пристройки. Там просто вываливаются кирпичи. Мимо этого аварийного участка каждый день проходит очень много народа, катаются дети на велосипедах, гуляют мамы с колясками. Стена уже вся наклонилась, мы боимся, что в один день она просто рухнет на кого-нибудь! — пишет местная жительница Ирина.

По ее словам, жители несколько раз обращались в свою управляющую компанию, но никаких действий не было предпринято.

Myslo обратился за комментариями к городским властям.

- На место выходили сотрудники администрации. Выяснилось, что пристройка относится к общедомовому имуществу. Жители должны провести собрание с УК и решить, как поступить с этой пристройкой: снести или капитально отремонтировать, — рассказали в пресс-службе.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:54 +4
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