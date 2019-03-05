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Олег Федосов получил должность в правительстве Тульской области

Олег Федосов получил должность в правительстве Тульской области

Бывший глава администрации Щекинского района назначен на должность заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления.

На должность государственной гражданской службы Тульской области заместителя министра — директора департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области назначен Олег Анатольевич Федосов.

Об этом сообщает правительство.

Олег Федосов в 1995 году окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов», а в 2006 году — Тульский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

До назначения замещал должность главы администрации Щекинского района.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:00 0
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