Олег Федосов получил должность в правительстве Тульской области

На должность государственной гражданской службы Тульской области заместителя министра — директора департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области назначен Олег Анатольевич Федосов.

Об этом сообщает правительство.



Олег Федосов в 1995 году окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов», а в 2006 году — Тульский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».



До назначения замещал должность главы администрации Щекинского района.