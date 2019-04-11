Алексей Дюмин с вертолета проверил готовность региона к пожароопасному периоду

В облете приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий, его заместитель Алексей Гордеев и начальник Центра управления в кризисных ситуациях Игорь Сазонов.

Алексей Дюмин проконтролировал ситуацию с прохождением весеннего паводка и провел мониторинг готовности региона к пожароопасному периоду. Губернатор отметил, что такой мониторинг проводится уже второй год подряд. По словам главы региона, пик паводка пройден без происшествий и подтоплений.

С началом весеннего пожароопасного периода с 1 по 10 апреля подразделения пожарной охраны региона совершили около 700 выездов на возгорания. В основном горела сухая трава. Риск пожаров существенно возрастет с началом весенне-летних пикников на природе.

Алексей Дюмин поручил региональному правительству и главному управлению МЧС России по Тульской области усилить работу в пожароопасный период.

Глава региона поручил Владимиру Кию создать добровольные пожарные команды на наиболее опасных участках. В первую очередь речь идет о населенных пунктах, граничащих с лесами.

Губернатор дал поручение правительству Тульской области проработать вопрос по оснащению отдаленных населенных пунктов, граничащих с лесами, и объектов культурного наследия средствами пожаротушения. При этом рекомендовал обратить внимание на оборудование, которое производится на оборонных предприятиях Тульской области. В частности, «Туламашзавод» производит мобильные пожарные установки.

Также Алексей Дюмин подчеркнул, что все необходимые решения были приняты на последнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

– Главы администраций районов должны заранее принять меры, чтобы не допустить роста пожаров. Провести совещания с председателями дачных кооперативов, патрулирование зон отдыха, информирование граждан, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов также рассказал журналистам о пагубных последствиях пала травы.

– Пал травы наносит огромный ущерб почвам, погибают микроорганизмы, насекомые, млекопитающие, гнездовые птицы. Самая большая опасность — переход в лесные пожары. При пале травы в атмосферу выбрасывается углекислый газ, что негативно сказывается на качестве воздуха, — отметил Юрий Панфилов.