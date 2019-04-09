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На тульских улицах стало больше трамваев и троллейбусов
Фото tulatrans.ru

На тульских улицах стало больше трамваев и троллейбусов

Об этом отчитался «Тулгорэлектротранс».

В здании правительства Тульской области прошло совещание с предприятием-перевозчиком МКП «Тулгорэлектротранс». В ходе встречи проанализировали эффективность мер по повышению объема транспортных услуг на автобусных маршрутах города.
 
«Так, за 6 месяцев проводимых мероприятий показатели выпуска автобусов на линию и выполненная транспортная работа повысились более чем на 15%. За прошедшие 2 недели выпуск трамваев на линию увеличился в среднем на 6 единиц, троллейбусов — на 3 единицы», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Также на совещании проанализировали эффективность принимаемых мер по привлечению водителей на все виды транспорта «Тулгорэлектротранса» и рассмотрели меры по минимизированию сходов трамваев с рельсов.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:04 +2
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