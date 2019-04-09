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В Туле в квартире обнаружили два трупа
Фото из архива Myslo

В Туле в квартире обнаружили два трупа

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как стало известно корреспонденту Myslo, утром, 7 апреля, в квартире одного из домов на ул. Шахтерской в пос. Южный обнаружили два трупа.
 
Судя по общей обстановке в квартире и нескольким пустым бутылкам, 52-летний хозяин жилища и его 59-летний знакомый злоупотребляли спиртным. По данным источника Myslo, второй мужчина жил в этом же доме и гостил у своего приятеля. Оба официально нигде не работали.
 
По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам экспертиз будет установлено, что стало причиной смерти мужчин.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:37 0
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