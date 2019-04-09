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В Туле вороватого бухгалтера-кассира оштрафовали на 400 тысяч рублей
Фото: news.unl.edu

В Туле вороватого бухгалтера-кассира оштрафовали на 400 тысяч рублей

Женщину признали виновной в присвоении чужих денег с использованием служебного положения.

В Привокзальном округе Тулы суд вынес приговор бухгалтеру-кассиру одной из тульских организаций. 33-летнюю женщину признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения, а равно в крупном размере).
 
Как установили следствие и суд, по работе осужденной были вверены чужие деньги, которые она в период с февраля 2016 года по май 2018 взяла из кассы.
 
«Изъяла из подотчетных касс, вверенных ей на ответственное хранение, денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры, в общей сумме 319 391, 39 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:33 +1
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