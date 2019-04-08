В Тульской духовной семинарии новый ректор

Игумен Евфимий сменил на этом посту митрополита Алексия. Так решил Священный Синод Русской Православной Церкви.

В Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви.

На заседании приняли решение освободить от должности ректора Тульской духовной семинарии митрополита Тульского и Ефремовского Алексия и назначить на эту должность игумена Евфимия (Моисеева).

Игумен Евфимий (в миру Дмитрий Александрович Моисеев) родился 30 августа 1972 в Калининграде Московской области. Священнослужитель Тульской и Белёвской епархии Русской православной церкви, игумен, кандидат богословия.

В 1994 году окончил филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова . В 1997 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 2001 году — Московскую православную духовную академию.

4 апреля 2001 года пострижен в монашество и 12 апреля 2001 года рукоположён в сан иеродиакона.

В 2001 году закончил Курс углублённого обучения в Бернском университете в Швейцарии. С 2001 года преподавал немецкий язык в Московской духовной семинарии и исполнял должность референта ректора Московской духовной академии, а также заведовал Издательским отделом Учебного комитета и Московской духовной академии.

С 2014 года — ректор, а с 2015 года — первый проректор Казанской духовной семинарии, доцент кафедры богословия и философии.