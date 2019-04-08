Разъяснение: Кому не выдадут материнский капитал

В Пенсионном фонде рассказали, на какое жилье нельзя потратить маткапитал.

С 29 марта в России вступили в силу поправки в программу материнского капитала, касающиеся распоряжения средствами на улучшение жилищных условий семьи.

Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала.

Теперь сведения органов жилищного надзора о том, что квартира или дом являются непригодными для проживания, признаются законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный фонд и его территориальные отделения запрашивают в органах местного самоуправления, государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.

Они предоставляют сведения не только о пригодности помещения для проживания, но и, например, о том, подлежит ли дом сносу или реконструкции.

Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех случаях распоряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья, погашении кредита или займа и в случае компенсации расходов на уже построенное жилье.

Как уточняет Пенсионный фонд России, внесенные изменения в закон позволят пресечь злоупотребления при использовании средств на приобретение помещений, непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским капиталом, стало исключение организаций, неподконтрольных Центральному банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно такие организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей на приобретение жилья и повышает риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга и процентов по займу.

Как следствие, семья может потерять заложенное жилье, которое часто является единственным.

Перечень организаций, выдающих займы под использование материнского капитала, дополнен Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) и сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами. Таким образом, закон установил исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут погашаться материнским капиталом. В него вошли кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы и кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие не менее трех лет, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР информирует владельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего расходование средств.