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Самодельные игрушки детей с ограниченными возможностями будут сувенирами Тульской области

Самодельные игрушки детей с ограниченными возможностями будут сувенирами Тульской области

На совещании у губернатора обсудили вопросы обучения и трудоустройства детей с особенностями.

Один из вопросов оперативного совещания у губернатора был посвящен выполнению проекта «Современная школа» (нацпроект «Образование») в части создания условий и получения образования и специальности для детей с особенностями развития.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева пояснила, что в Тульской области обучение детей, имеющих особенности в развитии, организовано не только в специальных учебных заведениях, но и в школах, детских садах, колледжах и техникумах.

– В текущем учебном году в Тульской области учатся 11602 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них более 3600 являются инвалидами, а 565 – аутисты. В регионе функционируют 15 специальных госучреждений для детей с различными нарушениями: слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями, – рассказала министр.

Совместно со сверстниками обучаются около 30% детей с особенностями развития и 48% детей-инвалидов. Такие дети имеют возможность обучаться и на дому, и с использованием дистанционных технологий.

По программе «Доступная среда» с 2013 года 236 образовательных учреждений области были архитектурно приспособлены для пользования маломобильными гражданами. На эти цели за пять лет было направлено более 350 млн рублей. В 2019 году еще 7 общеобразовательных учреждений станут «доступной средой». А по проекту «Современная школа» в 2019 году на 5 госучреждений образования, где учатся дети с задержкой речевого и психического развития, выделено более 32 млн рублей. 

59 млн рублей выделено в бюджете региона на 2019 год – на ремонт 13 школ, 3 детсадов и одного учреждения дополнительного образования.

– В этом году психолого-педагогическое сопровождение таких детей организуют 599 специалистов в детсадах и 631 специалист в школах. В марте 2019 года совместно с благотворительным фондом «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» был открыт ресурсный кабинет поддержки детей с одновременным нарушением слуха и зрения, – пояснила Алевтина Шевелева.

Особое внимание уделено детям-аутистам. В образовательных учреждениях региона занимаются 565 таких детишек. При финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2017-2018 гг создана аутизм-специфичная среда в 6 образовательных организациях. В Тульской областном центре образования работает специализированный класс, где обучаются 11 детей-аутистов. А в сентябре 2019 года планируется открыть такие классы в муниципальных школах Тулы и Новомосковска.

– Какая потребность в таких классах? – уточнил губернатор.

По словам министра, сейчас дети-аутисты учатся в обычных классах. Это, в большей части, зависит от желания родителей.

– Есть случаи, когда взрослые негативно сами относятся к ребенку с особенностями развития, если такой учится в обычном классе. И настраивают своих детей также. Это травля! В таких ситуациях надо подключать психологов, уполномоченного по правам ребенка, – заявил губернатор. – Такие случаи – это просто не по-человечески, не по-христиански.

По словам Алевтины Шевелевой, 60% выпускников спецшкол поступают в учреждения среднего профессионального образования. Восемь колледжей региона работают по дистанционной форме образования. 239 человек получают такое образование.

По запросу НКО «Маленькая страна – мы есть!», созданную родителями детей-аутистов, в этом году разработана обучающая программа «Рабочий зеленого строительства».

– Мы были в новомосковской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там дети делают уникальные игрушки. Эти игрушки могут быть отличными сувенирами и представлять область на различных  туристических и экономических форумах. Мы обещали помочь вывести эти игрушки на определенный экономический уровень, чтобы дети понимали – их творчество пользуется спросом, – напомнил губернатор.

По словам Шевелевой, вопрос проработали и с руководством школы, и с руководителем творческого коллектива, и Корпорацией развития региона. Корпорация готова закупать игрушки как сувенирную продукцию для презентаций на форумах и выставках.

По словам Шевелевой, в Тульской области около 70% выпускников средних специальных образовательных учреждений для особых детей выходят на работу по специальности, а около 20% продолжают обучение в высших учебных заведениях.

– По выпуску прошлого года из 300 человек трудоустроено 209, еще 70 продолжили обучение, 7 человек воспитывают маленьких детей, а 14 не работают по состоянию здоровья, – пояснила министр образования. 

Напомнил губернатор и о своем поручении поддержать предприятия для трудовой реабилитации инвалидов – ООО «ТПП «КВАНТ» и ООО «НП «Низвольт». Оба предприятия созданы под эгидой Всероссийского общества слепых. Правда, в этом вопросе всё оказалось не очень радужно.

ООО «ТПП «КВАНТ», созданное 85 лет назад в Пролетарском районе Тулы, сейчас выпускает продукцию для «Сплава» и «Штампа». На предприятии работают 39 инвалидов (в 2018 году их было 41 – прим. автора).

Новомосковское предприятие «Низвольт», основанное в 1955 году, оказалось на грани банкротства. Несмотря на принятые меры: по поручению губернатора спонсорскую помощь «Низвольту» оказало АО «Пластик», установив новый термопласт-автомат. А с ресурсоснабжающими предприятиями проведены переговоры для получения отсрочки по платежам. Но, по словам представителя минпрома региона, учредитель решил закрыть предприятие – из-за неэффективной экономической деятельности. На предприятии сейчас числится 13 инвалидов по зрению.

– Нужна кооперация с оборонными, химическими и металлургическими предприятиями, перепрофилирование «Низвольта» и переобучение инвалидов, работающих там. Неэффективна не экономическая деятельность, а работа менеджеров, – заявил губернатор. И поручил министрам провести переговоры с учредителями предприятия, а также с руководителями оборонно-промышленного комплекса региона.

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 20:10 +3
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