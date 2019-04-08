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Какие сюрпризы ждут туляков на дорогах: гороскоп от ГИБДД

Какие сюрпризы ждут туляков на дорогах: гороскоп от ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам и водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Овнам следует обратить особое внимание на скоростной режим. Старайтесь резко не ускоряться и не бить по тормозам – другие водители могут не успеть среагировать.

У Тельцов не будет никаких проблем с ездой, если они будут внимательны и осторожны. Не слишком увлекайтесь процессом езды – так можно пропустить нужный поворот или проехать на красный сигнал светофора.

Все задачи, требующие от Близнецов демонстрации водительских навыков, будут успешно решены при строгом соблюдении ПДД. Неделя спокойная, дорожных сюрпризов не ожидается.

Для Раков неделя тоже будет тихой и спокойной. Главное – не нервничать. Будьте спокойны и уравновешенны, особенно в долгих вечерних и утренних пробках.

Львы, помните: даже если автомобиль не требует особого внимания, следить за его чистотой все равно необходимо. И проверить давление в шинах тоже не повредит.

Девам звезды советуют не терять концентрации, особенно ближе к концу недели. Старайтесь, сидя за рулем, не занимать руки посторонними предметами - едой, напитками, мобильными телефонами.

Похоже, Весам придется всюду торопиться – дел на неделе будет много. Во вторник и четверг возможны пробки, так что выезжайте с запасом времени. В пятницу вероятны проблемы с парковкой.

В целом для Скорпионов эта неделя пройдет успешно и спокойно. Но лучше соблюдать осторожность, особенно вблизи переходов и мест массовых скоплений людей. Пешеходы могут внезапно оказаться на проезжей части, будьте внимательны!

Хоть машин на дорогах будет много, и участники движения будут не всегда воспитанные, никаких неприятностей звезды Стрельцам не обещают. Будьте вежливы и аккуратны за рулем, и всё пройдёт отлично!

У Козерогов не ожидается ничего необычного. Только помните: езда в темное время суток небезопасна из-за плохой видимости. Не стоит сильно разгоняться.

Водолеи, для вас главное – быть сосредоточеннее на дороге и больше внимания уделять дорожным знакам.

Рыбам Звезды советуют освежить знания ПДД и вспомнить, как правильно проезжать перекрестки равнозначных дорог.

Уважаемые водители, помните: вне зависимости от астропрогноза, соблюдение ПДД одинаково важно для всех. Удачи на дорогах!

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:39 0
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